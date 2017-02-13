В ДТП с пассажирским автобусом на Тайване погибли 28 человек

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На Тайване перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 17 человек. Авария произошла в городе Тайбэй. В то же время, в тайваньских СМИ появилась информация о гибели 28 человек. По некоторым данным, в автобусе находились около 40 пассажиров.

В результате ДТП с пассажирским автобусом на Тайване погибли 17 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В то же время, портал Центральное новостное агентство Тайваня сообщило о 28 погибших в результате катастрофы. По данным спасателей, пострадали 16 человек.

Как сообщили в пожарной службе, туристический автобус с 44 людьми, включая водителя и гида, перевернулся на пересечении шоссе №5 с шоссе №3. Спасатели быстро организовали эвакуацию людей из поврежденного транспортного средства, однако многие пассажиры были уже мертвы.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Сообщается, что иностранных граждан в автобусе не было. Причины аварии в настоящее время неизвестны.

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