Иномарка влетела в автобус в момент высадки пассажиров на Дмитровском шоссе

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Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и иномаркой на Дмитровском шоссе возле дома 155. Инцидент произошел на автобусной остановке. Nissan столкнулся с рейсовым автобусом маршрута №284 в момент посадки пассажиров.