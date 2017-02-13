18:34, 13 февраля 2017

Иномарка влетела в автобус в момент высадки пассажиров на Дмитровском шоссе

Теги:  авария  Происшествие  москва  дтп

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и иномаркой на Дмитровском шоссе возле дома 155. Инцидент произошел на автобусной остановке. Nissan столкнулся с рейсовым автобусом маршрута №284 в момент посадки пассажиров.

Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом маршрута №284. ДТП произошло на остановке в момент высадки пассажиров, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел по адресу: Дмитровское шоссе, дом 155. В результате аварии четыре человека пострадали.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Как пишет Life, водителя Nissan зажало в машине. Дверь легковушки заблокировал автобус, а выбираться через пассажирское сиденье мужчина не стал.

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