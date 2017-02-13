Украина готовится к чрезвычайному положению из-за нехватки угля

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Власти Украины готовятся ввести чрезвычайное положение в энергетике, если блокада поставок угля с Донбасса не прекратится в ближайшие дни. Об этом заявили в компании "Укрэнерго". По его словам, нынешних запасов угля хватит лишь на 40 дней. В правительстве уже подготовлен проект постановления о чрезвычайном положении.

Эксперты антикризисного штаба правительства, чье заседание широко анонсировалось в украинской прессе, по итогам приходят к очевидному выводу — без угля, что поставляют из ДНР и ЛНР, стране грозит энергетический коллапс. На это премьер Владимир Гройсман указывает и на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Молдавии, передает "ТВ Центр".

"30% электроэнергии в Украине производится тепловыми станциями, теплоцентралями и подается в энергетическую систему Украины. Кроме того, на этих предприятиях тепловой энергетики производится тепло, например, для таких городов, как Киев, Чернигов, Харьков, Черкассы. И перевести эти города на другой вид топлива невозможно. Поэтому наличие угля имеет критическое значение", - заявил Гройсман.

Запасов, по данным украинских энергетиков, осталось на месяц. И если поставки не возобновятся, то жителей перечисленных премьером областей ждут веерные отключения электричества и тепла. Правительство уже готовиться ввести режим ЧП в энергетике. Но повлиять на нацбаты, что блокируют любые поставки из непризнанных республик, Киев пока или не может или не хочет.

Народный депутат Семен Семенченко, который координирует блокаду Донбасса, требует прекратить любую торговлю с ДНР и ЛНР. Делая это, Украина якобы спонсирует ополченцев. А вместо угля из Донбасса Семен Семенченко предлагает покупать уголь у других стран. В Австралии, например, или ЮАР. Правда, это на деле получается несколько дороже.

"Реальная цена сегодня на внешнем рынке — 2,5 тысячи гривен за тонну угля. При том, что на Украине она стоит 1,5 тысячи. Поэтому закупка за рубежом снова будет включена в тариф и переложена на плечи обычных граждан", - объясняет эксперт во вопросам энергетики Валентин Землянский.

Тарифы на свет, газ и тепло уже и так взлетели до европейских высот. И Киев вряд ли пойдет на то, чтобы сейчас их еще немного приподнять. Народ ведь может и не сдюжить. Хотя война все спишет. Боевые действия на юго-востоке собственно и активизировали для этого — дабы у Киева появился повод обвинить во всем Россию. Но главные цели куда прозаичнее.

"Хотят "выклянчить" деньги, ссылаясь на то, как их обижают, с той же ссылкой хотят привлечь к себе внимание, чтобы о них не забывали. Хотят загладить вину перед нынешней администрацией США, учитывая то, как они публично и открыто работали против Трампа", - говорит глава МИД России Сергей Лавров.

Правда, эта стратегия на деле оказалась не особенно эффективна. Вот и с блокадой Крыма не получилось. Даже Мустафе Джемилеву пришлось признать, что она не дает никакого результата. В качестве примера украинский нардеп привел продукцию фабрик "Рошен", принадлежащих Порошенко.

"Рошена" вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как "Рошен" туда попадает. И обвинить "Рошен" тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже у ИГ (организация запрещена в России), оказывается, есть "Рошен", - заявил он.

Коррупция, на которой, кстати наживались и сам Джемилев с компанией — они создали добровольческий батальон, который занимается рэкетом и бандитизмом, это они взрывали ЛЭП, отрезая Крым от электричества, блокировали дороги, ведущие на полуостров, держа в страхе всю Херсонскую область.

"Эти боевики вели себя на юге Херсонской области, как у себя дома. То есть устанавливая свои правила. Фактически не подчиняясь законам Украины. Что в логическом завершении привело к тому, что сейчас проявляются открытые боестолкновения с ВС Украины", - говорит эксперт Института стран СНГ Денис Денисов.

Речь идет об инциденте в Чонгаре, где украинские военные самовольно пытались приструнить крымско-татарский батальон, который не имеет законного статуса на Украине. В ходе рейда у боевиков изъяли огромное количество нелегального стрелкового оружия, гранатометы и взрывчатку. Зачем такое количество оружия там, где войны нет, никто так и не пояснил. Но близость к Крыму наводит на определенные мысли. Возможно, поэтому этот инцидент Киев поспешил быстро замять, вернув крымско-татарскому батальону весь изъятый у него арсенал.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов и Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".