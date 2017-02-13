Военные США приведены в готовность из-за угрозы прорыва дамбы

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В американском штате Калифорния идет массовая эвакуация людей. В готовность приведены свыше 20 тысяч военных. Причина - угроза прорыва дамбы Оровилл - самой высокой в стране. Плотина начала разрушаться после мощных ливней. Эрозия уже затронула основной и вспомогательный водосбросы, аварийный пока справляется с нагрузкой, однако опасность велика.

В ближайшие часы самая высокая дамба в США может обрушиться, что приведёт к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл, передает "ТВ Центр". Это более четырёх миллиардов кубометров. Плотина с трудом сдерживает натиск. Вода переливается через края дамбы. Мощный поток уже начал размывать склоны холма. Затоплены ближайшие к дамбе дороги и строения. Ситуация осложняется тем, что в главном водоотводе - огромная пробоина. Известно об этом было давно, но инженеры не успели устранить брешь. Власти приняли решение воспользоваться резервным каналом, однако и он оказался повреждён эрозией. Остановить разрушение плотины пытаются с помощью вертолётов: они сбрасывают камни в открытую часть водоотвода.

"На данный момент в основном водосбросе находится около ста тысяч тонн воды. Сейчас мы плотно работаем с экспертами, чтобы убедиться, что у нас есть возможность ликвидировать эрозии почвы, которые привели к повреждению плотины. Нам удалось увеличить количество воды, сброшенной через резервный водосброс", - заявил начальник штаба гражданской обороны штата Калифорния Кевин Лоусон.

Губернатор штата Калифорния ввёл режим чрезвычайного положения сразу в трёх округах. В восьми населённых пунктах, расположенных ниже дамбы, объявлена экстренная эвакуация. Свои дома спешно покинули почти 200 тысяч местных жителей. Для них в школах и церквях организованы пункты временного размещения. Но добраться туда пока удалось не всем - на дорогах огромные пробки. Большинство людей уезжают из опасных районов на личном транспорте.

"Сейчас мы открываем дополнительные убежища в нескольких городах. В городе Чико для приёма эвакуированных открыта также церковь святого Иоанна. Организуем дополнительные места для размещения. Мы действуем так, как предписано в случае наводнения", - сообщил глава полиции города Чико Майкл Брайан.

Ситуацией воспользовались мародёры, которые уже начали орудовать в опустевших населённых пунктах. Сообщается по меньшей мере о трёх ограбленных магазинах. Дамба была построена середине прошлого века и до сих пор является самым высоким гидротехническим сооружением в США. Её высота - 230 метров. Причиной первого серьёзного ЧП на плотине за всё её существование стали обильные осадки, которые обрушились этой зимой на северную Калифорнию после нескольких засушливых лет. В итоге в одном из крупнейших рукотворных озёр Америки резко повысился уровень воды. Свою помощь в связи с угрозой разрушения дамбы властям США уже предложили российские специалисты водного хозяйства.

Оксана Фомичева, Сергей Псурцев и Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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