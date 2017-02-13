Суд в Одессе по делу 2 мая оставил обвиняемых за решеткой

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Суд по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней - до 14 апреля 2017 года. Сорвать заседание суда попытались украинские националисты.

Украинские националисты предприняли очередную попытку срыва заседания суда в Одессе по делу о трагедии 2 мая, передает "ТВ Центр".

13 февраля рассматривался вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, которые находятся под стражей. Защита обратилась с ходатайством об отводе прокурора. Во время перерыва, когда судьи удалились для принятия решения, радикалы беспрепятственно проследовали за одним из главных фигурантов в уборную и заперли его в кабинке. Мужчина смог самостоятельно выбраться из заточения. На выходе из помещения его встретили тумаками и пинками всё те же агрессивно настроенные радикалы. Известно также, что двое из них пытались пронести в здание суда пистолет и телескопическую дубинку.

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