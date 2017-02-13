Боевики активизировали подвоз взрывчатки в Пальмиру

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Сирийской Пальмире - жемчужине античной архитектуры - грозит полное уничтожение. Сирийская армия при поддержке российской авиации ведет успешное наступление и находится всего в 20 километрах от захваченного террористами древнего города. И все же может не успеть. По данным Минобороны, боевики активизировали подвоз взрывчатки и готовятся в последний момент перед отходом уничтожить объекты культурного наследия, уцелевшие в Пальмире.

Уникальные кадры Минобороны. Какой была и какой стала жемчужина сирийской пустыни. Центральная часть римского театра - просцениум - разрушена до основания. И лишь две из четырех колонн тетрапилона - датированного 270-м годом нашей эры - отбрасывают тень. Но и от них террористы, по информации оборонного ведомства, планируют не оставить камня на камне. В захваченный город идут караваны грузовиков со взрывчаткой, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, варвары-террористы продолжают действовать на разрушение памятников человеческой цивилизации, это вызывает сожаление. И мы надеемся, что рано или поздно все-таки удастся эти исторические места освободить от этих варваров", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За неделю наступательной операции правительственных войск уничтожены более 200 боевиков, 60 опорных пунктов, 15 складов с оружием, боеприпасами и военной техникой, а также 43 бронемашины. Прикрытие с воздуха обеспечивают самолеты ВКС России - порядка 90 вылетов.

Археологи опасаются полного уничтожения города. Но все же не теряют надежды. О восстановлении разрушенных объектов культурного наследия говорить пока рано. Но в перспективе реконструкция и восстановление, подсчитывает руководитель российской экспедиции в Пальмиру Тимур Кармов, может занять до семи лет.

"Экспертное сообщество в этом смысле единого мнения, что восстанавливать нужно. Другое дело, какими способами, и какие методы при этом применять. Делать ли это по 3D модели, или делать полностью. Ну, условно говоря, новодел. Тут уже загадывать не стоит. Надо сначала отбить", - поделился мнением ведущий научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Тимур Кармов.

В начале прошлой недели, как стало известно 13 февраля, сирийская армия взяла под контроль территорию площадью двадцать два квадратных километра. Освобождены населенные пункты Эль-Кулейба, Киркук и господствующие высоты. До Пальмиры - меньше двадцати километров.

Позиционные бои продолжаются в Дейр-эз-Зоре. По информации сирийского информагентства "Сана", в регионе ликвидирована террористическая ячейка. Причем, как отмечают источники, боевики сами убили одного из своих главарей за неудачное наступление в южных предместьях.

С 2014 года Дейр-эз-Зор на осадном положении, а с середины января боевики запрещенного в России "Исламского государства" активизировали атаки на жилой сектор и военный аэродром. Раз за разом защитники города отбивают атаки превосходящих сил противника. Все дороги заблокированы террористами. Продовольствие российские ВКС доставляют по воздуху.

Об обстановке в арабской республике говорили на встрече глав внешнеполитических ведомств России и Монголии. Борьба против международного терроризма в Сирии, а именно такая цель стоит и перед нашей страной, и перед странами Запада, должна усиливаться. И прежде всего, отмечает Сергей Лавров, на дипломатическом уровне.

"Мы договаривались еще с администрацией Обамы. К сожалению, администрация Обамы в последнее время достигнутые договоренности выполнить оказалась не в состоянии. И именно с позиций антитеррора мы рассчитываем установить тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное с администрацией Дональда Трампа. Учитывая его однозначные подходы к терроризму, как к абсолютному злу", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Договариваться предстоит в Астане. Вторая встреча гарантов мирного процесса - России, Турции и Ирана - и сторон конфликта - сирийских властей и вооруженной оппозиции - назначена на 15 февраля.

Михаил Шекоян, Анна Морозова, Александр Плешкин, "ТВ Центр".

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