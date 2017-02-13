Правозащитники обвинили Дамаск в применении химоружия в Сирии

Теги: Политика сирия сша химоружие россия правозащитники

Правозащитники заявили о применении химического оружия правительственными войсками Сирии в Алеппо. Как сообщается в докладе организации Human Rights Watch, вертолеты сирийской армии сбрасывали бомбы с хлором на жилые районы Алеппо по меньшей мере восемь раз в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года.

Сирийские войска применяли химическое оружие при взятии Алеппо. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад нью-йоркского отделения организации Human Rights Watch.

"В результате атак, часть из которых проводилась с использованием различных боеприпасов, погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей. Около 200 человек получили ранения", - говорится в документе.

Отмечается, что доклад был составлен на основе интервью с очевидцами, анализе видеозаписей и фотографий, а также сообщений в соцсетях. В агентстве отметили, что Организация по запрещению химического оружия не прокомментировала документ.

Правозащитники заявили, что правительственные войска Сирии как минимум восемь раз сбрасывали бомбы с хлором на жилые районы Алеппо в период с 17 ноября по 13 декабря. При этом организация не нашла каких-либо свидетельств причастности России к химатакам. Ранее Россия и Сирия неоднократно заявляли, что сирийские военные не используют химоружие, и обвиняли в атаках оппозиционные группировки.

Директор HRW по чрезвычайным ситуациям Оле Солванг заявил, что высшее военное руководство Сирии знало об использовании запрещенных видов вооружений при наступлении на Алеппо. По его словам, такие бомбардировки были частью общей военной стратегии Дамаска.

Об использовании химоружия в Алеппо еще месяц назад заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, запрещенные виды вооружения использовала запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра", под контролем которой находилась восточная часть города. Захарова также напомнила, что Москва на протяжении последних лет неоднократно обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию "химическому терроризму".

Читайте также:

Минобороны: армии Сирии осталось менее 20 километров до Пальмиры

Сирийские войска и ВКС России взяли форпост ИГ на подступах к Эль-Бабу

США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателей