Украинское "Евровидение" осталось без организаторов

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Команда, занимавшаяся подготовкой "Евровидения" в Киеве, заявила о прекращении работы. Коллектив объяснил свое решение тем, что новое руководство конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки.

Вокруг украинского "Евровидения" вновь разгорелся скандал — команда, которая работала над проведением конкурса в Киеве, официально отказалась продолжать подготовку шоу. Об этом говорится в заявлении коллектива, которое передает издание Strana.ua.

В тексте говорится, в декабре у команды забрали полномочия, назначив нового руководителя конкурса — заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины Павла Грицака, которого наделили "полным контролем над всеми аспектами "Евровидения-2017".

Новое руководство конкурса не провели ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Коллектив также пожаловался на отсутствие прозрачности при принятии решений, юридических обязательств перед привлеченными специалистами и срыв сроков проведения тендеров.

"Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ, руководству Госкомтелерадио, представителям кабмина, пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", - сообщается в документе.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Шоу пройдет в Киеве. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.

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