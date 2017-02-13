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Пранкеры Вован и Лексус позвонили от имени украинского премьера Владимира Гройсмана члену палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, ранее заявлявшей о наступлении России на Корею. В частности, они рассказали законодателю о вмешательстве России во внутреннюю политику Лимпопо, в результате которого к власти пришел Айболит.

Пранкеры Вован и Лексус убедили члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс в необходимости ввести дополнительные санкции в отношении России из-за прихода к власти в Лимпопо Айболита. Об этом свидетельствует опубликованная в YouTube запись розыгрыша.

Как сообщила "Комсомольская правда", интерес пранкеров Уотерс вызвала своим высказыванием о нападении России на Корею. Позднее выяснилось, что она имела в виду Крым.

Пранкеры представились представителю Конгресса украинским премьером Владимиром Гройсманом. В ходе разговора они обсудили санкции в отношении России и ситуацию на Украине. В частности, "Гройсман" заявил, что Россия оккупировала Донецк и Львов.

Также американскому политику сообщили, что США и Украине необходимо усилить санкционное давление на Россию в связи с ее вмешательством во внешнюю политику Лимпопо. По словам пранкеров, из-за вмешательства русских хакеров во время выборов к власти в стране пришел Айболит. Уотерс ответила, что ничего не знала о "новых атаках Путина", и предложила "Гройсману" встретиться в Лондоне.

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