20:12, 13 февраля 2017

Навка поделилась фотографией Пескова и дочки на санках

Теги:  Общество  песков  instagram

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка опубликовала снимок с Дмитрием Песковым и дочерью. На опубликованной фотографии изображен Песков в красных штанах и дочь, которую он катает на санках.

Фигуристка Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией своего супруга, пресс-секретаря России Дмитрия Пескова и дочери.

На снимке Песков везет на санках дочь. "Началась очередная трудовая неделя!" - подписала фотографию Навка.

Читайте также:

Захарова припомнила критикующим Навку СМИ терпимость к укронацистам

Песков рассказал о свадьбе с Навкой и подаренных часах

Другие новости

В других СМИ