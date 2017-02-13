Навка поделилась фотографией Пескова и дочки на санках
Теги: Общество песков instagram
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка опубликовала снимок с Дмитрием Песковым и дочерью. На опубликованной фотографии изображен Песков в красных штанах и дочь, которую он катает на санках.
Фигуристка Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией своего супруга, пресс-секретаря России Дмитрия Пескова и дочери.
На снимке Песков везет на санках дочь. "Началась очередная трудовая неделя!" - подписала фотографию Навка.
Читайте также:
Захарова припомнила критикующим Навку СМИ терпимость к укронацистам