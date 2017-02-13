Навка поделилась фотографией Пескова и дочки на санках

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Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка опубликовала снимок с Дмитрием Песковым и дочерью. На опубликованной фотографии изображен Песков в красных штанах и дочь, которую он катает на санках.