Число жертв ДТП с автобусом на Тайване возросло до 32 человек

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Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом на Тайване возросло до 32 человек. Как сообщила полиция, 12 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. Автобус врезался в ограждение на съезде со скоростного шоссе в Тайбэе и перевернулся.

Число погибших в результате ДТП с туристическим автобусом в Тайбэе возросло до 32 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное агентство новостей Тайваня. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Как сообщила местная полиция, 12 пострадавших в автокатастрофе находятся в больницах в тяжелом состоянии. Всего в пассажирском автобусе находились 44 человека, включая водителя и гида. Транспортное средство на большой скорости врезалось в ограждение при съезде со скоростного шоссе. Автобус перевернулся.

Как сообщалось ранее, авария произошла на пересечении шоссе №3 и №5 в Тайбэе. Пассажиры туристического автобуса - в основном пожилые тайваньцы - возвращались из поездки город Тайчжун. Иностранцев в салоне транспортного средства не было. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и распорядилась приложить все усилия к спасению пострадавших.

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