В Москве неизвестные избили мужчину и отобрали у него сумку с "умными" часами

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Двое мужчин кавказской внешности ворвались в кофейню на западе Москвы и избили 36-летнего посетителя. Они сломали мужчине нижнюю челюсть, а потом скрылись с его сумкой, в которой находились "умные" часы Apple. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

В кофейне Starbucks на Багратионовском проезде произошла драка, передает АГН "Москва". В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу с переломом нижней челюсти.

По версии оперативников, в кофейню вошли двое мужчин кавказской внешности, они избили 36-летнего посетителя и забрали у него сумку, в которой находились четыре пары часов Apple Watch.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.

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