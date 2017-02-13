В Москве неизвестные избили мужчину и отобрали у него сумку с "умными" часами
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Двое мужчин кавказской внешности ворвались в кофейню на западе Москвы и избили 36-летнего посетителя. Они сломали мужчине нижнюю челюсть, а потом скрылись с его сумкой, в которой находились "умные" часы Apple. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
В кофейне Starbucks на Багратионовском проезде произошла драка, передает АГН "Москва". В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в больницу с переломом нижней челюсти.
По версии оперативников, в кофейню вошли двое мужчин кавказской внешности, они избили 36-летнего посетителя и забрали у него сумку, в которой находились четыре пары часов Apple Watch.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.
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