Присяжные вынесли вердикт по "мельдониевому делу" Поветкина

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Присяжные в американском суде постановили, что боксер Александр Поветкин принимал препарат мельдоний уже после его запрета. Об этом сообщил предствитель россиянина Андрей Рябинский.

Суд присяжных в США постановил, что Александр Поветкин принимал препарат мельдоний уже после его запрета. Как пишет ТАСС, об этом сообщил представляющий интересы российского боксера руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период", - сказал Рябинский.

13 мая было объявлено, что в допинг-пробе "А" Поветкина обнаружены остаточные следы мельдония. Это привело к срыву боя за титул Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе с американцем Деонтеем Уайлдером. Сам россиянин заявлял, что употреблял мельдоний только до его запрета.

Позднее промоутерская компания DiBella Entertainment Inc обвинила россиянина в нарушении условий проведения поединка и через суд потребовали выплатить около 5 миллионов долларов.

17 декабря стало известно, что еще один бой — с канадцем Бермейном Стиверном — не состоится, так как в крови Поветкина обнаружили вещество остарин.