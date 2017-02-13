Мужчина открыл стрельбу по полицейским при задержании в Москве

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Неизвестный мужчина обстрелял полицейских в ходе его задержания в Москве. Ранее очевидцы сообщили в полицию о том, что рядом с жилым домом в районе Капотня находится человек с оружием. В результате действий стражей порядка преступника удалось задержать.

В Москве задержан мужчина, ранее открывший стрельбу по полицейским, передает Life. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Очевидцы сообщили в полицию о том, что рядом с жилым домом в районе Капотня находится человек с оружием. Мужчина в подъезде сделал несколько выстрелов. Приехавшим по вызову правоохранителям удалось задержать преступника.

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