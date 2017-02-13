В Саратове арестовали пристававших к фельдшеру скорой мужчин

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В Саратове арестованы на два месяца предполагаемые участники нападения на фельдшера скорой помощи. Всё случилось, когда женщина приехала на вызов - звонивший сообщил в экстренные службы, что стало плохо мужчине. По указанному адресу медика встретили пять человек, буквально с порога дав понять о своих истинных намерениях.

В суде он ведет себя уже не так смело, как дома. Безработный, сорокалетний мужчина теперь, как минимум, два месяца проведет за решеткой. По версии следствия, это он в компании подвыпивших собутыльников пытался изнасиловать фельдшера скорой помощи. Как сообщает "ТВ Центр", скорую вызвали под предлогом повышенного артериального давления. Нападавших было пятеро. 27-летнюю фельдшера пытались заставить раздеться и танцевать стриптиз. Только чудом ей удалось спрятаться в ванной, позвонить на подстанцию, а потом ждать, пока приедет полиция.

"В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия, она вышла из ванной комнаты. Тогда двое из мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Кроме того, мужчины не выпускали женщину из квартиры", - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Саратовской области Екатерина Пирская.

Женщина сейчас на грани нервного срыва и не выходит на работу. Но инцидент в Саратове - лишь частный случай общей проблемы. На врачей в России нападают почти каждый день.

Фельдшер из Ярославля Светлана Якимович пытается скрыть синяки на лице. Накануне пьяный пациент, которого подобрали у магазина практически без сознания, неожиданно набросился на нее прямо в машине скорой.

"Правой рукой он ударил мне в левый висок, вскочил с сиденья, голову я закрыла руками, и дальше продолжалось избиение. До тех пор, пока водитель, собственно, не понял, что в салоне происходит что-то нехорошее, и не вмешался в ситуацию. Он его скрутил, оттащил, и дальше мы уже ждали работников полиции", - рассказывает женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подобный случай расследуют и в Сургуте. В ночь на воскресенье фельдшера вызвала женщина, которая в ссоре с пьяным мужем якобы получила травму головы. Но в ходе осмотра пострадала и сама врач.

"Пытался там снять на мобильный телефон, поднося очень близко к лицу. Наш фельдшер его руку убрала и в этот момент он ее ударил. Фельшеру уже здесь была оказана помощь, отправлена в травматологию, где был выставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи г.Сургута Владимир Ершов.

Задержанный на допросе утверждает: первой начала медик.

Каждая такая ситуация теперь на контроле Минздрава. В Саратовской области после субботнего ЧП уже приняли решение запретить врачам скорой входить в квартиры по одному, хотя зачастую бригады недоукомплектованы. Сами экипажи оборудуют тревожными кнопками. Но эксперты считают - нужно ужесточать наказание, иначе нападения будут продолжаться.

Тем, кто в Саратове пытался изнасиловать фельдшера, сейчас грозит до 10 лет тюрьмы. В остальных регионах, по которым прокатилась волна агрессии против сотрудников скорой, правоохранительные органы также обещают разобраться с нападавшими как можно скорее.

Борис Иванин, Алексей Комаров, Александр Ковалев. "ТВ Центр".