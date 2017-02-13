В Москве новорожденного нашли на подоконнике дома

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Полиция Москвы ищет родителей, бросивших своего новорожденного ребенка на улице. Младенец азиатской внешности, на вид ему от семи до десяти дней, был завернут в синюю пеленку-конверт и оставлен на внешней стороне подоконника.

В Москве нашли новорожденного ребенка на внешнем подоконнике дома на Ленинском проспекте. Как сообщили ТАСС в полиции, в настоящий момент стражи порядка пытаются установить личность родителей.

12 февраля ребенка нашла женщина. Она сообщила в полицию о своей находке, после чего на Ленинский проспект выехала полиция. Ребенок азиатской внешности, на вид ему от семи до десяти дней, был завернут в синюю пеленку-конверт. Позже младенца госпитализировали в одну из городских больниц.

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