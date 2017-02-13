Поиски на месте крушения вертолета на Алтае возобновятся утром

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Поисковые работы на месте крушения вертолета на Алтае приостановлены. Работы возобновятся во вторник утром.

В республике Алтай с рассветом возобновятся поиски вертолёта, рухнувшего в Телецкое озеро. Спасатели приостановили работы на ночь, но и днём поиск осложняли сильный ветер и снегопад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вертолёт Robinson, на котором летели 5 человек, исчез в районе озера в воскресенье вечером. В ходе поисков, в двух километрах от берега было обнаружено тело погибшей. Елена Ракитская находилась на борту вместе с мужем, опытным пилотом Дмитрием Ракитским.

В машине также летели бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, руководитель аэроклуба Мария Козинцева и известный бейсджампер Глеб Вореводин. Следователи рассматривают несколько версий катастрофы - плохие погодные условия, ошибка пилота и неисправность техники.

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