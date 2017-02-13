День святого Валентина попал под запрет в Пакистане
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Высший суд Исламабада запретил празднование Дня Святого Валентина на территории Пакистана. Праздник признали антиисламским, запретив его пропаганду в соцсетях и СМИ.
На территории Пакистана запрещено праздновать День Святого Валентина. Такое решение принял в понедельник Высший суд Исламабада.
Как пишет Times of India, это произошло после петиции, в которой праздник описан как антиисламский. Кроме этого, пропаганда Дня Святого Валентина также должна быть запрещена в социальных сетях и СМИ.
Суд также обязал министерство информации страны и Пакистанское управление по надзору за электронными СМИ незамедлительно приступить к контролю за соблюдением постановления.
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