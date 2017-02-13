Сосед Орнеллы Мути в Гольянове выбросился из окна

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В полиции Москве сообщили об обнаружении тела мужчины на козырьке подъезда одного из домов на улице Хабаровской. В пресс-службе МВД отметили, что у погибшего обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. По данным СМИ, по адресу, где обнаружили тело, прописана недавно получившая российское гражданство итальянская актриса Орнелла Мути.

На улице Хабаровская на козырьке подъезда одного из домов обнаружили тело мужчины с травмами, характерными при падении с высоты. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД столицы.

"На улице Хабаровская, дом 2 обнаружен труп молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты", - говорится в сообщении.

По данным Life, мужчина выбросился с шестого этажа. Кроме того, портал сообщил, что именно в этом доме получила прописку итальянская актриса Орнелла Мути, получившая осенью 2016 года российское гражданство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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