Захарова прокомментировала захват Айболитом власти в Лимпопо

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш американского конгрессмена Максин Уотерс, которой пранкеры рассказали о российских войсках в Донбассе и Львове, а также о захвате "кремлевской марионеткой Айболитом" власти в Лимпопо.