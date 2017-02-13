Захарова прокомментировала захват Айболитом власти в Лимпопо
Теги: Политика сша мид россия украина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш американского конгрессмена Максин Уотерс, которой пранкеры рассказали о российских войсках в Донбассе и Львове, а также о захвате "кремлевской марионеткой Айболитом" власти в Лимпопо.
Российские сказки становятся реальностью. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала устроенный пранкерами розыгрыш американского конгрессмена Максин Уотерс.
"Президент Ай Болит из страны Лим-по-по... Российские сказки становятся реальностью. Боже, не оставляй Америку", - написала дипломат в своем Facebook.
Ранее пранкеры Вован и Лексус разместили видео с розыгрышем члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана и рассказали о вмешательстве России во внутреннюю политику Лимпопо, в результате которого к власти пришел Айболит. Также пранкеры сообщили Уотерс о российских войсках в Донецке и Львове.
Читайте также:
Захарова: сообщения СМИ о Сноудене призваны оказать давление на Трампа
Захарова призвала Украину совместно с Донбассом решить вопрос о выборах