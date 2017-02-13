Юниорская сборная России по хоккею обыграла Турцию 42:0. Видео

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Российские хоккеисты забросили 42 шайбы команде Турции на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Матч завершился со счетом 42:0. Следующая встречу россияне проведут 14 февраля с французской командой. Фестиваль проходит в турецком Эрзуруме с 12 по 19 февраля.

Российские хоккеисты обыграли Турцию со счетом 42:0 в матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Об этом сообщил ТАСС.

Полная запись матча России и Турции размещена в официальном канале турнира в YouTube.

Турнир проходит в турецком Эрзуруме с 12 по 19 февраля. Следующий матч россияне сыграют 14 февраля с командой Франции.

Самым результативным в истории хоккейным матчем официально признана игра отборочного олимпийского турнира среди женщин 6 сентября 2008 года между Словакией и Болгарией. Встреча закончилась со счетом 82:0 в пользу словацкой сборной. Неофициальный рекорд принадлежит мужской сборной Южной Кореи, обыгравшей хоккеистов из Таиланда в 1987 году со счетом 92:0.

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