Трюдо вручил Трампу фото своего отца на переговорах в Вашингтоне

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Джастин Трюдо впервые встретился с Дональдом Трампом. На встрече в Вашингтоне лидеры двух стран обсудили проблемы трудоустройства женщин и другие вопросы экономики. Кроме этого, канадский премьер вручил Трампу личный подарок - фотографию, на которой изображены нынешний президент США и отец Трюдо Пьер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал президенту США Дональду Трампу подарок в ходе встречи в Белом доме, передает Associated Press.

Трюдо подарил Трампу фотографию, на которой изображены нынешний президент США и отец Трюдо Пьер. Трамп подчеркнул, что был близко знаком с ним и намерен бережно хранить подаренный ему снимок.

В ходе двусторонней встречи в понедельник лидеры двух стран обсудили проблемы трудоустройства женщин и другие вопросы экономики.

В совместном письменном заявлении Трампа и Трюдо, которое было распространено по итогам их переговоров в Вашингтоне, говорится, что США приветствуют размещение Канадой своих сил и средств в Латвии в рамках миссии НАТО, направленной на усиление военного присутствия альянса у рубежей России. Кроме этого, в США оценили военный вклад Канады в рамках коалиции, противостоящей террористам в Сирии и Ираке.

Вашингтон также поприветствовал решение Оттавы "изучить возможность немедленного приобретения 18 новых" американских истребителей- бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet.

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