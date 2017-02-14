К поискам рухнувшего Robinson привлекли глубоководный аппарат

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Поиски пропавшего на Алтае вертолета продолжились с рассветом. В операции задействован глубоководный аппарат.

На Алтае возобновлены поиски вертолета, потерпевшего крушение над Телецким озером. Они были приостановлены с наступлением темноты. Сейчас в работах участвуют 160 человек, передает "ТВ Центр".

Во вторник в операции будет задействован глубоководный аппарат на радиоуправлении. Предполагаемое место крушения разобьют на квадраты и тщательно обследуют каждый из них. Погода в районе озера ясная, сообщают синоптики. Поиски в акватории также будут вести с помощью судна на воздушной подушке и вертолетов.

Robinson, на борту которого находились пять человек, рухнул в озеро в воскресенье вечером. Накануне было найдено тело супруги пилота Елены Ракитской, также спасатели обнаружили несколько обломков машины. Среди версий крушения – плохие погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность техники.

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