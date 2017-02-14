Российские военные раздали гумпомощь трем тысячам сирийцев

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Российские военные провели семь гуманитарных акций, в ходе которых помощь получили почти три тысячи сирийцев. С начала 2017 года наша страна передала населению Сирии более 160 тонн гуманитарных грузов.

В Сирии в районе Восточная Гута под Дамаском во вторник открывают специальные пункты для сдачи боевиков. Им предлагают сложить оружие и выйти из района через гуманитарный коридор. А также воспользоваться амнистией, которую власти страны продлили до 30 июня, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем российские военные за минувшие сутки провели в арабской республике семь гуманитарных акций, в ходе которых помощь получили почти три тысячи жителей. В город Алеппо привезли около четырёх тонн хлеба. А в район Дейр-Эз-Зора российские самолёты доставили и сбросили с парашютных платформ свыше 20 тонн продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН.