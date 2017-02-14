В штабе Макрона обвинили Россию во вмешательстве в выборы во Франции
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента Франции. В частности, с таким заявлением выступили в штабе движения "Вперёд", кандидатом от которого является Эммануэль Макрон.
В штабе кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона обвинили Россию во вмешательстве в выборы Франции. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Генсек партии сообщил: сайт их предвыборной кампании якобы ежедневно подвергается хакерским атакам со стороны Москвы. При этом никаких доказательств в штабе приведено не было. Представитель французского движения утверждает - кибернападения связаны с тем, что Макрон выступает за сильную Европу.
Эммануэль Макрон раньше возглавлял министерство экономики Франции. Пока он занимал этот высокий пост, его успели заподозрить в растрате бюджетных средств. Но даже несмотря на это, Макрон неожиданно для всех ворвался в число фаворитов избирателей.
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