В Сети появилось видео горевшего на МКАД почтового грузовика

Теги: мкад автомобиль Происшествие москва

В понедельник вечером на 58 километре МКАД загорелся почтовый грузовик. Он перевозил 15 тонн корреспонденции. Информации о причине возгорания и пострадавших нет. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

На московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся почтовый грузовик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. В интернете появилась видеозапись данного инцидента.

"На 58 километре МКАД с внешней стороны, произошло возгорание грузового автомобиля на площади восемь квадратных метров", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Всего автомобиль перевозил 15 тонн корреспонденции. Информации о причине возгорания и пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте также:

На катке в парке Горького прошел пожарно-спасательный флешмоб

При пожаре в гаражах на западе Москвы погибли два человека

СК начал проверку после гибели трех инвалидов при пожаре в Москве