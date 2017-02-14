Флинн покинул пост советника Трампа после контактов с послом России
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Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США по национальной безопасности. В своем заявлении он утверждает, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим представителям администрации неполную информацию о разговоре с российским послом Сергеем Кисляком.
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку со своего поста. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
В заявлении об уходе Флинн отметил, что непреднамеренно предоставил вице-президенту США Майклу Пенсу, а также другим представителям администрации неполную информацию о телефонном разговоре с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По его словам, он принес искренние извинения Пенсу и Дональду Трампу. Они их приняли.
Сам Трамп утвердил отставку Флинна. Также он назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности.
Между тем, телеканал CNN узнал, что преемником Флинна может стать экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус. Уже в ближайшее время он должен посетить Белый дом.
Ранее издание The Washington Post и агентство Associated Press сообщили, что Минюст США cделал предупреждение в адрес Белого дома отметив, что Флинн поставил себя в компрометирующее положение из-за обсуждения в декабре 2016 года с послом России Сергеем Кисляком антироссийских санкций по телефону. Также издание отмечало, что некоторые сотрудники Белого дома сочли эти переговоры "потенциально неправомерным сигналом", из-за которого Москва может решить, что санкции могут быть ослаблены.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале опроверг информацию The Washington Post. Он отметил, что "какие-то разговоры" Флинна и Кисляка были, но "в остальном информация неверная".
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