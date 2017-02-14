В Москве угнали уборочную машину за 6 млн рублей

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Двое мужчин угнали уборочный автомобиль с парковки на северо-западе столицы. Затем они сами пришли в отдел полиции и признались в содеянном. В настоящее время угонщики находятся под подпиской о невыезде.

На северо-западе Москвы двое мужчин угнали уборочную машину стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел ночью 10 февраля.

Злоумышленники пробрались на парковку на Строительном проезде в Южном Тушине и угнали технику. Затем они сами пришли в отдел полиции и рассказали о содеянном. Угонщики оставили автомобиль в нескольких метрах от его места стоянки.

В настоящее время угонщики отпущены под подписку о невыезде.

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