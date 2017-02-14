Япония заявила протест России из-за присвоения имен пяти Курильским островам

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Генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что России направлен протест в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. При этом он отметил, что это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. По его словам, Токио продолжит "упорные переговоры с российской стороной".

Япония направила России протест в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. По словам генерального секретаря японского кабмина Ёсихидэ Суги, это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору.

Кроме того, Суга подчеркнул, что "именно наличие таких проблем" как переименование островов подчеркивает важность решения территориального вопроса, передает ТАСС. "В связи с этим мы намерены продолжать упорные переговоры с российской стороной", - сказал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти прежде безымянным островам Курильской гряды. Острова получили имена дипломата генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Москвой и Токио является приоритетной задачей для обеих стран. Он подчеркнул, что урегулирование этого вопроса создаст условия для долгосрочного, перспективного взаимодействия между государствами.

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