Боевая граната найдена в салоне Audi в Москве

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Полицейские обнаружили боевую гранату при осмотре иномарки на Нелидовской улице. Владельцем автомобиля оказался 36-летний москвич. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины нахождения у мужчины боевого снаряда.

Столичные полицейские нашли боевую гранату Ф-1 во время осмотра автомобиля Audi на северо-западе Москвы. Об этом сообщает портал Life.

Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку на Нелидовской улице и обнаружили в салоне боевой снаряд. Владельцем машины оказался 36-летний москвич.

В настоящее время полиция устанавливает причины нахождения у мужчины гранаты. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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