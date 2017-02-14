Исаев: есть группы боевиков ИГ, которые поддерживаются арабскими странами

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Почему террористы в Сирии ведут себя всё более вызывающе, в том числе, стремясь уничтожить Пальмиру? Хватит ли сил у сирийской армии и какая поддержка нужна ей, чтобы выбить террористов из ключевых пунктов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Владимир Исаев.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Института стран Азии и Африки Московского университета Владимир Исаев. Среди прочего, он рассказал, как воспринимают в мусульманских странах демонстративные выходки радикалов.

"Есть группы среди боевиков "Исламского государства", которые поддерживаются арабскими странами, каждая из которых преследует свои цели. Поэтому как же они будут осуждать людей, которые существуют на их деньги и которых они снабжают оружием", - отметил эксперт.

Полный комментарий профессора смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"