В аэропортах Москвы отменили и задержали более 60 рейсов

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В столице отменен 21 авиарейс и еще 40 задержаны. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. За последние сутки в Москве выпало около 10 процентов месячной нормы осадков.

В столичных аэропортах отменен 21 авиарейс, еще 40 задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в аэропорту "Шереметьево" отменено 15 рейсов, еще 18 будут выполнены с опозданием. В "Домодедово" не будут выполнены шесть авиарейсов, еще 21 задержан. Во "Внуково" один рейс будет выполнен с опозданием.

Причиной задержек и отмен рейсов стали погодные условия. В Гидрометцентре России отметили, что за последние сутки в Москве выпало около 10 процентов месячной нормы осадков. По данным синоптиков, во вторник в столице ожидается мокрый снег, а температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщает ТАСС.