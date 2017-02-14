В Минстрое анонсировали рекордное снижение ипотечной ставки

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Ставки по ипотеке к концу 2017 году могут снизиться до 9,7-9,8%, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, это произойдет несмотря на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки.

Ставки по ипотеке в 2017 году могут снизиться до рекордно низкого уровня за всю историю. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, они могут упасть до 9,7-9,8%, несмотря на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки, пишет газета "Известия".

При этом Стасишин отметил, что причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в министерстве не видят. По словам экспертов, к концу текущего года ставка может достигнуть однозначного числа.

Ранее в феврале первый вице-премьер Игорь Шувалов доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2016 году граждане оформили более 850 тысяч кредитов на приобретение жилья. По его словам, это высокий показатель, который во многом связан с государственным субсидированием процентных ставок. При этом продлевать эти меры поддержки уже нет необходимости, отметил Шувалов. По его словам, ставки в ведущих банках снизились до 12%, а число выданных кредитов в этом году, как ожидается, достигнет миллиона.

Изначально ипотечная ставка в России составляла около 40% годовых. Примерно к 2005 году она упала до показателя в 14%, однако никогда не снижалась в среднем по рынку до однозначного числа. К 2007 году она составляла 12%, но в кризис 2008 года вновь продемонстрировала рост. В марте 2015 года стартовала программа субсидирования ставок.