Басурин связал агрессию Киева с предательством Порошенко "майдана"

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Украинские радикалы обвиняют президента страны Петра Порошенко в предательстве "майдана" 2014 года. Из-за этих внутренних противоречий на Украине, Киев вновь начал агрессию в Донбассе, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Также он считает, что действия Киева связаны с приходом к власти в США Дональда Трампа и уходом Франсуа Олланда с поста президента Франции.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал, почему Киев вновь начал агрессию в Донбассе. По его словам, в первую очередь, это связано с внутренними противоречиями самой Украины, пишет газета "Известия".

Басурин подчеркнул, что политика украинского президента Петра Порошенко не устраивает радикалов, которые рвутся к власти. В частности, они обвиняют его в предательстве "майдана" 2014 года.

Также он отметил, что отчасти это произошло из-за изменения политической конъюнктуры. В частности, с избранием президентом США Дональда Трампа и уходом со своего поста французского лидера Франсуа Олланда. В связи с этим Киев опасается, что останется без поддержки из Европы и Соединенных Штатов, подчеркнул Басурин.

Кроме того, виновата крайне тяжелая экономическая ситуация на Украине. Из-за этого власти пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем и перенести их "на периферию, к Донбассу". "Думаю, что давление на Украину со стороны европейских государств будет усиливаться", - подчеркнул Басурин.

При этом он отметил, что украинский радикализм "может спровоцировать очередной виток" агрессии. "Радикалам выгодно накалять ситуацию, потому что это дает им политические очки на фоне бездействия Порошенко", - сказал он.

Также представитель оперативного командования ДНР обвинил украинские спецслужбы в убийстве командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви". "Следствием установлено, что Гиви погиб в результате теракта. Уже установлены причастные, мы вышли на след исполнителей. Сейчас уже можно заявить, что к убийству причастны украинские спецслужбы", - сказал Басурин.