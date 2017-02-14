Автомобиль Росгвардии сбил женщину с инвалидом в Петрозаводске

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В Карелии машина Росгвардии сбила на дороге женщину с инвалидом-колясочником. В результате аварии мужчина с ограниченными возможностями получил различные травмы. По факту случившегося проводится проверка.

В Петрозаводске автомобиль Росгвардии сбил инвалида и сопровождавшую его женщину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УГИБДД по Карелии.

"13 февраля в 23:20 по московскому времени на улице Ленинградская автомобиль, принадлежащий Росгвардии, сбил 34-летнюю женщину, двигавшуюся вдоль проезжей части с инвалидной коляской, в которой находился мужчина с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

В результате происшествия инвалид получил различные травмы и ему назначили амбулаторное лечение. Женщина, в свою очередь, серьезно не пострадала. По факту данного инцидента проводится проверка.

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