В часы пик интервал движения на МЦК сократится до 4 минут

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По словам Максима Ликсутова, в 2017-2018 годах планируется сократить интервал движения поездов на МЦК с шести до четырех минут в часы пик. Для этого запустят 13 дополнительных поездов. Заммэра также отметил, что запуск кольца значительно помог улучшить транспортную ситуацию в столице.

Интервал движения поездов на МЦК в часы пик сократится до четырех минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы планируем сократить интервалы движения поездов в часы пик с шести до четырех минут, для этого пустим 13 дополнительных поездов. Также увеличим составность поездов МЦК. Вся эта работа будет проделана в 2017–2018 годах", - приводит слова Ликсутова издание "Московская перспектива".

Он добавил, что запуск МЦК помог значительно улучшить транспортную ситуацию в столице. По словам Ликсутова, жители города получили развитую инфраструктуру в тех районах, где ее раньше не было.

Для пассажиров движение на МЦК открылось 10 сентября прошлого года. Всего за 5 месяцев работы кольцо перевезло 25 миллионов пассажиров, в корне изменив облик и структуру общественного транспорта Москвы.

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