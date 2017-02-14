Во Владивостоке на стройке высотки обрушилась стена и часть дороги

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Во Владивостоке во вторник произошёл крупный обвал грунта на стройплощадке высотного дома. Обрушились опорная стена и часть дороги, образовалась яма глубиной около 20 метров. Людей из соседних зданий эвакуировали. Место происшествия сейчас отцеплено. Проверку по факту ЧП начала прокуратура.

Дорога оцеплена. Патрульные машины пропускают только жителей этого района в свои дома. Проезжая часть практически в центре Владивостока буквально ушла под землю. Во время обвала никто не пострадал. Но официальные комментарии специалисты дают неохотно, передает "ТВ Центр".

В чем точная причина обвала дороги, специалисты сейчас выясняют. Но работники краевого института развития образования, который находится буквально в нескольких шагах от обрушения, говорят, что виной всему строительство многоэтажного дома. О трещине в дороге они уже уведомляли службы.

Занятия по повышению квалификации преподавателей прекратили. Людям посоветовали покинуть и классы и съехать из общежития. Около 100 человек сейчас ждут решения о переселении.

Многоэтажку с шикарным видом на море должны сдать в эксплуатацию во втором квартале этого года. Однако сейчас предстоит не только завершить проект, но и восстановить дорогу. Часть дороги отвалилась прямо на теплотрассы. Сейчас спасатели пытаются с помощью крана убрать плиты, которые могут повредить коммуникации. Пока тепло и воду в близлежащие дома подают без перебоев.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.