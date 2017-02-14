Делегации России и Сирии прибыли на переговоры в Астану

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Делегации России и Сирии во вторник прибыли в Астану. Уже в среду в столице Казахстана состоится второй раунд межсирийских переговоров. Участники обсудят соблюдение перемирия и санкции в отношении нарушителей. В самой Сирии под Дамаском открылись пункты приёма боевиков. В них представители вооружённых формирований могут сдать оружие и вернуться к мирной жизни.

Район восточная Гута - центр напряжения близ Дамаска. За несколько лет войны к столице боевики подбирались с разных сторон. Здесь шли ожесточенные затяжные бои, территория до сих пор под огнём боевиков. Разрушенные здания - все, что осталось от некогда оживленного района. На улицах встречаются немногочисленные местные жители. В одном из домов специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон развернули полевой штаб. Сюда будут приходить те, кто больше не желает убивать, грабить и постоянно скрываться, передает "ТВ Центр".

"В настоящий момент мы ведём переговоры по выходу боевиков через предоставленный гуманитарный коридор. Есть информация о желании их урегулировать свой правовой статус. Более того, позавчера президент Сирии Башар Асад издал указ о продлении амнистии до 30 июня этого года", - заявил офицер Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Блинков.

Амнистия для террористов означает сдачу оружия. Под арсенал в штабе отведена целая комната. Правда, эти ящики пока пусты. Но главное - вчерашний радикал должен стать частью мирной жизни: оформив документы, вместе с семьёй он сможет вернуться в свой дом и трудиться на благо страны. Однако убедить в этом тех, кто несколько лет подряд убивал, очень сложно. Вместе с российскими военными работают местные старейшины.

А вот ещё один инструмент внушения. Экипаж этого бронетранспортёра ездит по округе и разбрасывает агитационные листовки. "Здесь нет никакой угрозы. Просто пытаемся донести, что воевать с собственным народом нельзя. Здесь подробно описан порядок действий для тех, кто хочет сложить оружие", - рассказал Мовлид Табарк. Тот же текст у Мовлида записан на пленку. Звук через мощный усилитель разносится в горах.

Первых пациентов в пункте пропуска ждут врачи сирийского красного полумесяца. Следуя своей клятве, медики готовы оказывать помощь как мирным жителям, желающим по гуманитарному коридору покинуть опасный район, так и пришедшим сложить оружие.

Пункт пропуска в восточной Гуте из соображений безопасности работает только в светлое время. С наступлением темноты всем находящимся на объекте необходимо покинуть опасную территорию. С тем, чтобы вернуться на рассвете.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.