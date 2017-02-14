СМИ назвали отставку Флинна новым ударом по администрации Трампа

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В США со скандалом свой пост покинул советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн. Поводом для разбирательства стал его разговор с российским послом в Вашингтоне. Конгрессмены от демократической партии требуют созвать экстренный брифинг и проверить деятельность помощника Трампа. Многие западные эксперты назвали отставку Флинна очередным ударом по новой администрации США.

Майкл Флинн - советник по национальной безопасности президента США, подаёт в отставку, не проработав в администрации Дональда Трампа и месяца, передает "ТВ Центр". Формальный повод - советник не предоставил президенту всю полноту информации о своих переговорах с российским послом в США. Многие ведущие американские СМИ оказывают давление на генерала Флинна с того момента, как его кандидатура была выдвинута самим Трампом. Советника упрекали в том, что он, якобы, посмел обсуждать вопрос о дальнейшей судьбе антироссийских санкций, принятых в декабре администрацией Барака Обамы. Политические противники Трампа используют любой повод, чтобы нарушить работу его администрации. И с вашингтонским истэблишментом Трамп, похоже, вынужден считаться.

Флинна обвиняли в том, что он чуть ли не обещал отменить антироссийские санкции, наложенные администрацией Обамы. Но подтверждений этому никаких нет. В своём письме с прошением об отставке, которое оказалось в распоряжении Fox News, сам генерал Флинн признаёт лишь тот факт, что не полностью проинформировал президента о содержании своих переговоров с послом:

"К сожалению, из-за стремительного развития событий, я по недосмотру представил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли", - говорится в письме Майкла Флинна.

Washington Post, которая освещала все этапы этого скандала с советником президента, пишет, ссылаясь на свои источники, что Флинн якобы подал сигнал Москве о готовности смягчить режим санкций после прихода к власти администрации Трампа. Своих источников газета не раскрывает. Но сообщает, что в конце января Минюст США направил предупреждение Дональду Трампу, что его советник по национальной безопасности может находиться под неким влиянием России. Это предупреждение направила в Белый дом бывший генеральный прокурор Салли Йейтс, которую Трамп недавно отправил в отставку за отказ выполнять его распоряжения. Верит ли президент Трамп в эти предупреждения, или обмен отставками стал отражением, возможно, покажут дальнейшие события. Кто займёт освободившийся пост советника президента, пока не известно. Но уже называют кандидатуру другого отставного генерала - Дэвида Петрэуса. Внутренняя оппозиция в Вашингтоне осложняет жизнь новому президенту на каждом шагу. С большим трудом на пост нового министра финансов был утверждён выдвинутый Трампом Стивен Мнучин. Сенаторы приняли его кандидатуру с минимальным перевесом. Всего в три голоса.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".