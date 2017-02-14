Украина из-за радикалов оказалась на грани энергетического краха

Теги: Украина энергоснабжение уголь

За минувшие сутки киевские силовики выпустили более 200 мин и снарядов по пригородам Донецка. Под огнём артиллерии и танков оказались около десяти посёлков. Из-за транспортной блокады Донбасса, которую устроили радикальные группировки, Украина оказалась на грани энергетического краха.

Не военное положение, так чрезвычайная ситуация в энергетике. Украина сама постоянно ставит перед собой новые вызовы. Транспортная блокада Донбасса, устроенная не подчиняющимися никому радикалами, продолжается уже 18-й день. Во вторник украинский кабмин будет решать, пришло ли время объявить в стране энергетическое чрезвычайное положение, передает "ТВ Центр".

"Если в ближайшие дни не будут возобновлены поставки угля, то введение чрезвычайного положения в электроэнергетике станет критически необходимым", - заявил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Зима на Украине в этом году радует детвору, но приводит в уныние энергетиков. В условиях установившихся холодов тепло-электростанции ежедневно сжигают около 30 тысяч тонн угля. А запасов осталось не более 800 тысяч - на месяц работы. Но это в среднем по стране. Некоторые ТЭЦ могут остановиться уже через неделю. Следом начнутся веерные отключения света, в том числе в крупнейших городах - Киеве, Чернигове, Харькове. Придется остановить и энергоемкие предприятия.

Сторонники введения чрезвычайного положения рассчитывают, что это позволит в ручном режиме регулировать выработку электроэнергии, оперативно перебрасывая уголь с одной ТЭЦ на другую. Но эксперты заявляют: такое жонглирование - лишь временная отсрочка катастрофы, максимум на неделю.

Ситуация в энергетике сейчас тема номер один на всех украинских телеканалах. Напряжение в обществе нарастает. Отчитаться по своему ведомству профильный министр Игорь Насалик пришел в одно из многочисленных ток-шоу. Выглядел растерянным, но пытался сохранить лицо. И неожиданно сделал следующее заявление.

"На самом деле у нас профицит электроэнергии. Нам ее некуда девать. Можем даже экспортировать, особенно атомной генерации. У нас дефицит маневровых мощностей, которые вырабатывают ТЭС. Поэтому мы пришли к решению маневрировать атомными блоками. Кроме того, природа любит Украину. И по прогнозам наша гидроэнергетика сможет выработать дополнительно два миллиарда киловатт-часов. Поэтому не так все катастрофично", - заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины.

"Детальная" проработка вопроса в преддверии судьбоносного для страны заседания кабмина. Особенно трогательны надежды на милости природы. Снега на Украине в этом году действительно много. Авось водохранилища заполнятся. А еще, оказывается, есть профицит атомной генерации. Правда, только в воображении министра. У специалистов отрасли другое мнение.

"Участвовать в регулировании системы мы не можем, поскольку все блоки нагружены практически до текущего значения по техническим ограничениям, которые существуют сегодня", - отметил генеральный инспектор-директор по безопасности "Энергоатома" Данко Билей.

Между тем активисты транспортной блокады намерены удерживать поезда с углем до победного. "Блокада продолжается, и она не остановится до полного выполнения наших требований. Мы будем добиваться их выполнения: освобождения военнопленных всех и принятия закона об оккупированных территориях. Я предлагаю президенту сказать, что он думает", - заявил координатор энергетической блокады Анатолий Виноградский.

А премьер-министру Гройсману отставной подполковник Виноградский и вовсе дал исчерпывающий совет: об энергобезопасности страны думать надо было раньше.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".