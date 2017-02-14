В Москве обсудили состояние российских дорог

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Состояние российских дорог обсуждают во вторник на пресс-конференции ОНФ в Москве. По словам членов Общероссийского народного фронта, при формировании дорожной политики, прежде всего, необходимо учитывать мнение граждан.

В Москве на пресс-конференции ОНФ обсудили состояние российских дорог. В ходе мероприятия сотрудники организации представили новый спецпроект. Он позволит жителям регионов сообщать местным властям о проблемах на дорогах. С помощью сайта граждане смогут отправлять фото и видео аварийных участков, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте, передает "ТВ Центр".

"Если граждане отмечают, они понимают, что эта дорога важна по тем или иным факторам. Например, есть рядом социальный объект. Школа, больница или роддом, где тоже необходимо, чтобы инфраструктура была нормальной. Это те вещи, которые беспокоят очень многих. Поэтому в нашем проекте мы предоставили такой инструмент. Граждане будут этим инструментом пользоваться", - сообщил координатор проекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.