Один человек погиб в результате нападения на инкассаторов в Москве

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На севере Москвы трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов. Преступники попытались отобрать сумку с денежными средствами, после чего по ним был открыт ответный огонь. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения.

Один злоумышленник погиб и еще двое получили огнестрельные ранения в результате нападения на инкассаторов на севере Москвы. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел на улице Римского-Корсакова.

Всего в нападении участвовали трое нападавших. Они подъехали к отделению "Почты России" на автомобиле Mercedes темно-синего цвета и попытались отобрать сумку с денежными средствами у инкассаторов, которые в ответ открыли огонь из травматического оружия по преступникам.

По предварительным данным, грабители были в масках и в оранжевых жилетках рабочих. Кроме того, двое вооруженных мужчин потеряли боевой пистолет, убегая с места происшествия.

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