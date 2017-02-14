Губернатор Рязанской области Ковалев объявил об отставке

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Глава Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий. По его словам, он подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина чуть более недели назад. В этом регионе Ковалев отработал почти девять лет.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев в ходе заседания областного правительства заявил, что не будет выдвигаться на новый срок, передает ТАСС.

"В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора? Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок", - сказал он.

По словам Ковалева, он считает, что выполнил задачу, которую ставил президент России Владимир Путин. "Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет", - сказал он.

Ковалев добавил, что подал заявление об отставке на имя президента чуть более недели назад. "Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - отметил Ковалев.

Олег Ковалев был назначен губернатором Рязанской области в марте 2008 года. В октябре 2012-го он был переизбран на второй срок. Сейчас государственному деятелю 68 лет.

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