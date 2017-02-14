11:14, 14 февраля 2017

В Сети появилось фото мощного взрыва в Донецке

Теги:  взрыв  Украина  донецк

На Донецком казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе города произошел мощный взрыв. В соцсетях пишут, что в результате инцидента в некоторых домах выбиты стекла. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мощный взрыв произошел в Донецке. Фотографию с места происшествия в своем микроблоге в Twitter опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

По данным мэрии города, взрыв по невыясненным обстоятельствам произошел в Куйбышевском районе на Донецком казенном заводе химических изделий. Как передает Донецкое агентство новостей, данных о пострадавших не поступало.

Между тем, в соцсетях пишут, что в ряде домов выбиты стекла.

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