В Сети появилось фото мощного взрыва в Донецке

Теги: взрыв Украина донецк

На Донецком казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе города произошел мощный взрыв. В соцсетях пишут, что в результате инцидента в некоторых домах выбиты стекла. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Мощный взрыв произошел в Донецке. Фотографию с места происшествия в своем микроблоге в Twitter опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Пишут, что вот это громыхнуло. Не знаю pic.twitter.com/TQMog42EeN — Александр Коц (@sashakots) 14 февраля 2017 г.

По данным мэрии города, взрыв по невыясненным обстоятельствам произошел в Куйбышевском районе на Донецком казенном заводе химических изделий. Как передает Донецкое агентство новостей, данных о пострадавших не поступало.

Между тем, в соцсетях пишут, что в ряде домов выбиты стекла.