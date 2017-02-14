СКР возбудил дело по факту нападения на инкассаторов в Москве

Теги: Уголовное дело стрельба скр нападение инкассатор

Уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц" возбуждено по факту нападения на инкассаторов на севере Москвы. Инцидент произошел у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова. Огонь открыли трое злоумышленников. В перестрелке один из них был убит, ещё один ранен.

По факту нападения на инкассаторов на севере столицы возбуждено уголовное дело. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство двух и более лиц". По версии следствия, во вторник днем вблизи улицы Римского-Корсаково города Москвы группа лиц, предположительно трое мужчин, напала на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. В результате перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а его соучастники скрылись с места происшествия", - сказала Иванова.

В свою очередь, в пресс-службе "Почты России" отметили, что сотрудники отделения на улице Римского-Корсакова не пострадали в ходе нападения на инкассаторов. Инцидент произошел вне помещения и не на территории компании, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что трое злоумышленников совершили вооруженное нападение на инкассаторов у отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова в столице. Преступники попытались отобрать сумку с денежными средствами, после чего по ним был открыт ответный огонь. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения.

Читайте также:

Один человек погиб в результате нападения на инкассаторов в Москве