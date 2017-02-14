Готовившие теракты в Москве боевики получили от 3 до 14 лет тюрьмы

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Московский окружной военный суд приговорил троих уроженцев Чечни к тюремным срокам от трех до 14 лет. Они обвиняются в подготовке теракта в Москве и участии в ИГ.

Трое уроженцев Чечни получили от трех до 14 лет тюремного заключения за подготовку теракта в Москве и участие в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Приговор вынес Московский окружной военный суд (МОВС), передает ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева к лишению свободы от пяти до 15 лет.

В результате Байсултанов был приговорен к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Ашаева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 350 тысяч рублей. Межидов получил три года колонии общего режима.

Ашаев и Байсултанов занимались подготовкой к совершению теракта в Москве. Межидова обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. Свою вину они признали частично.

В октябре 2015 года сотрудники ФСБ России задержали группу лиц в жилом доме в Стрельбищенском переулке Москвы. В квартире, где они скрывались, находилось готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Специалисты смогли его обезвредить.