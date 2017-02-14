Пенсионерку избили до смерти на юго-западе Москвы

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Сотрудники полиции обнаружили тело пожилой женщины со следами побоев на юго-западе столицы. По предварительным данным, смерть наступила за два часа до приезда правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту.

На юго-западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пенсионерки с травмами и следами побоев. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире на проезде Карамзина в комнате на диване со следами побоев лица и тела была обнаружена 67-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, смерть наступила за два часа до приезда полиции. По данному инциденту сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

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