Взрыв на химзаводе в Донецке произошел из-за артобстрела ВСУ

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В Минобороны ДНР обвинили ВСУ в артобстреле Донецкого казенного завода химических изделий. В результате атаки есть пострадавшие. Один человек погиб. Обстрел велся с направления населенного пункта Невельское.

Украинские военные обстреляли Донецкий казенный завод химических изделий, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР. В результате погиб один мирный житель, еще несколько человек пострадали.

Обстрел велся из 152-миллиметровой артиллерии с направления населенного пункта Невельское, передает "Интерфакс".

В МЧС ДНР отметили, что на заводе возгорания нет. "Подразделения МЧС не привлекались, угрозы выброса химических веществ в атмосферу нет", - рассказал представитель ведомства.

Ранее очевидцы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в Донецке. Как отметили в мэрии города, инцидент произошел на Донецком казенном заводе химических изделий в Куйбышевском районе. В соцсетях писали, что в результате в некоторых домах оказались выбиты стекла.