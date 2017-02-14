Мужчина погиб под колесами электрички около станции "Косино"

Теги: электричка поезд Происшествие москва смерть

Электричка насмерть сбила мужчину в районе станции "Косино" в столице. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Недалеко от станции "Косино" Казанского направления МЖД электропоезд насмерть сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Инцидент произошел в 5:35 утра в районе станции "Косино" Казанского направления МЖД. По предварительным данным, электропоезд сообщением "47 км – Москва" насмерть травмировал неизвестного мужчину, который, предположительно, переходил железнодорожные пути в неположенном месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время личность погибшего устанавливается. Кроме того, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Читайте также:

Пожилая женщина погибла под колесами электрички в Подмосковье

Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье