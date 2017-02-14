Песков напомнил Японии о принадлежности Курил России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Японии направить Москве протест в связи с переименованием пяти островов Курильской гряды. По его словам, такие действия являются суверенным правом Москвы. При этом он подчеркнул, что в Кремле высоко ценят "очень позитивную динамику" двусторонних отношений с Токио.

Присваивание имен островам Курильской гряды является суверенным правом России, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал решение Токио направить Москве протест в связи распоряжением главы российского правительства Дмитрия Медведева о присвоении названий пяти островам.

"Все-таки острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией Российской Федерации, поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве (присваивать им названия, - прим. ред.)", - сказал Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента России отметил, что в Москве высоко ценят новую, "очень позитивную динамику" двусторонних отношений с Токио и намерены всячески поддерживать эту динамику.

Ранее о том, что Токио направил Москве протест, заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга. По его словам, это решение "не должно повлиять" на ход переговоров с Россией по мирному договору.

13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти прежде безымянным островам Курильской гряды. Ониполучили имена дипломата генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.